Девочку в детском саду Петербурга ударили в область промежности

Санкт-Петербург, 16 июля. Врачи сообщили в полицию, что к ним в отделение поступила четырехлетняя девочка. По словам заявителей, у ребенка диагностировали тупую травму половых органов.

Специалисты оказали пострадавшей необходимую помощь. Состояние девочки оценили как удовлетворительное и отправили ее домой.

Полицейские выяснили, что ребенка в детском саду, который находится на улице Дмитрия Устинова, ударили лопаткой в область промежности, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Проводится проверка.

Еще один инцидент произошел с ребенком в Татарстане. Там мужчина сбросил чужого малыша с качелей.