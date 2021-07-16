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Девочку в детском саду Петербурга ударили в область промежности

  /   Обновлено: 16 июля 2021 17:11
Происшествия
Девочку в детском саду Петербурга ударили в область промежности
Невские Новости  /  Александра Лашко

Санкт-Петербург, 16 июля. Врачи сообщили в полицию, что к ним в отделение поступила четырехлетняя девочка. По словам заявителей, у ребенка диагностировали тупую травму половых органов. 

Специалисты оказали пострадавшей необходимую помощь. Состояние девочки оценили как удовлетворительное и отправили ее домой.

Полицейские выяснили, что ребенка в детском саду, который находится на улице Дмитрия Устинова, ударили лопаткой в область промежности, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Проводится проверка.

Еще один инцидент произошел с ребенком в Татарстане. Там мужчина сбросил чужого малыша с качелей.

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