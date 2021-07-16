Лучшие фотографы Петербурга рассказали, как дополняют реальность

Санкт-Петербург, 16 июля. Петербуржцы объединил моду, дизайн и фотографию в одном проекте. Лучшие представители профессии рассказали о том, что такое концептуальное фото.

Fash-фотография уходит в прошлое, ей на смену приходят концептуальные снимки, дополняющие реальность, уверен один из авторов проекта «Мода. Петербург. 21 век» видеограф Максим Лунев. По его словам, коллаборация между fash-фотографией, костюмами и флористическим дизайном дает потрясающий эффект.

«В наше время хочется как-то современно подавать информацию и как раз в этом контексте, вот именно дополненная реальность, которая сейчас в мире довольно популярна, может стать определенный фишкой», - рассказал Лунев в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эксперт пояснил, что в своих работах фотографы не пытаются приукрасить окружающую реальность, а лишь дают возможность людям с помощью гаджетов увидеть то, что нельзя заметить своим глазом.

На открывшейся накануне выставке художественной фотографии Евгения Липского, по словам Лунева, состоялся настоящий концептуальный синтез. Оксана Зарянова создала коллекцию по мотивам экспозиции, Анастасия Феоклистова написала музыку для скрипки, парфюмер Элина Арсеньева разработала триптих ароматов, а Араксия Гаспарян шоколад со вкусом рифмующийся с этим событием.

Одним из проектов доподлинной реальности стали съемки балерины Мариинского театра Ильмиры Багаутдиновой в медиацентре «Патриот». Фотосессия прошла на фоне знаменитого и самого большого в Европе небоскреба «Лахта-центр».