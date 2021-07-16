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Водитель грузовика оштрафован за попытку ввоза ножа и спирта в петербургскую колонию
Происшествия
Водитель грузовика оштрафован за попытку ввоза ножа и спирта в петербургскую колонию
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 16 июля. Суд вынес приговор водителю грузовика. Она признан виновным в совершении правонарушения по статье о неповиновении требованию должностного лица.

Правонарушитель приехал в колонию, расположенную на юге Петербурга. Часовой потребовал, чтобы после получения пропуска водитель сдал предметы, запрещенные к провозу на территорию исправительного учреждения. Мужчине озвучили перечень, он отдал личные вещи.

Часовой проверил его кабину и на полке за сидением нашел банку со спиртом, нож и планшет. Виновник пояснил, что забыл об этих предметах, потому что редко их использует. Суд приговорил его штрафу в 2 тысячи рублей.

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