Полиция Петербурга поймала изнасиловавшего школьницу пенсионера

, 16 июля. Заявление в полицию написала мать семилетней девочки, которую изнасиловал пожилой мужчина.

Правоохранители в Колпино поймали пожилого мужчину, который изнасиловал семилетнюю девочку.

С заявлением в полицию обратилась 24-летняя девушка. Она рассказала, что над ее малолетней дочерью надругался мужчина в квартире на Пролетарской улице. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 70-летний безработный. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Еще один житель Калининграда был осужден за изнасилование шестилетнего мальчика. За содеянное мужчина отправится в колонию строгого режима на 13 лет.