Петербургский профсоюз сотрудников ОВД и «Свежий Ветер» объявили о партнерстве

Санкт-Петербург, 16 июля. Профсоюз сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и общественное объединение «Свежий Ветер» подписали соглашение сотрудничестве.

В рамках взаимодействия стороны намерены оказывать друг другу спонсорскую помощь, организовывать совместные мероприятия для обмена опытом и содействовать в достижении поставленных целей. ОВД и общественники также договорились осуществлять рекламную поддержку в СМИ, на российских и международных выставках и конференциях, согласно тексту документа.

Весной текущего года ОВД и организация «Общественный контроль» тоже стали партнерами. Корчак заявил, что сотрудничество с подобными учреждениями очень важно для профсоюза. Стороны наметили проведение совместных мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи.