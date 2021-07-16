Женщина вывезла мебель из коммуналки в Петербурге без ведома хозяина

Санкт-Петербург, 16 июля. Петербуржец обратился в полицию и рассказал, что у него украли мебель. Материальная сумма ущерба составила 22 тыс. рублей.

Заявитель уточнил, что он выложил на интернет-сайт объявление о продаже стенки, дивана, стула, и практически сразу ему позвонила потенциальная покупательница. Они договорились о встрече, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Злоумышленница приехала в коммунальную квартиру, где проживает заявитель, посмотрела мебель и сказала, что готова заплатить 25 тыс. рублей за предметы интерьера. Также она оставила залог в размере 3 тыс. рублей.

После этого хозяин договорился с клиенткой об удобном времени, чтобы она подъехала с грузчиками и забрала вещи. Мужчина познакомил девушку со своей соседкой по коммуналке, чтобы та открыла ей, потому что в назначенный день его не будет дома.

Через некоторое время жительница Петербурга приехала с грузчиками, вошла в комнату владельца жилья и вывезла оттуда всю мебель, не заплатив за нее. Когда пострадавший связался с ней, она рассказала, что якобы находится в травмпункте с переломом пальца и не может выслать мужчине обещанную сумму. После этого она перестала выходить на связь.

Еще одна женщина в панаме украла паспорт у жительницы Петербурга в магазине.