Злоумышленник обокрал петербургское предприятие почти на 3 млн рублей

Санкт-Петербург, 16 июля. Полицейские начали проверку по факту кражи с крупным ущербом. Заявитель назвал имя возможного преступника, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что с территории предприятия были украдены три корпуса нагнетателя. Стоимость похищенного он оценил почти в 3 млн рублей.

Заявитель рассказал, что к краже может быть причастен мужчина, который оказывал услуги по организации и сопровождению административно-хозяйственного обслуживания. Он якобы мог выписать транспортные документы и вывезти ценное имущество.

В Севастополе задержан подозреваемый в краже. Фигурант проникнул на территорию стройки и похитил стройматериалы.