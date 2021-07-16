Вор с татуировкой в виде сердца украл телефон у администратора соцсети

Санкт-Петербург, 16 июля. Полицейские проводят проверку по факту возможного хищения смартфона стоимостью 15 тысяч рублей. Пострадавшая дала приметы предполагаемого злоумышленника.

Заявительница, работающая администратором в одной из соцсетей, рассказала о недавней просьбе подруги. Девушка попросила приятельницу временно приютить своего знакомого.

В ночь кражи пострадавшая проснулась и обнаружила отсутствие второго жильца. В квартире не было ни его вещей, ни телефона заявительницы. По словам девушки, мужчина представился Романом. У него на правой скуле есть татуировка в виде сердца.

Петербуржец лишился рюкзака, оставленного в камере хранения в супермаркете. Ущерб составил 5 тысяч рублей.