Депутат Госдумы Боярский встал на защиту малого бизнеса в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июля. Представителям малого бизнеса в Петербурге нужно разрешить работать в условиях COVID-19 при условии вакцинации 100% своих сотрудников, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

В данный момент на территории Северной столицы работает более 500 торговых и торгово-развлекательных центров. Практически в каждом из них функционируют мини-магазины. С середины июня им запретили работать. Сотрудники не получают зарплату, а предприниматели находятся на грани разорения.

Депутат Госдумы Сергей Боярский в своем Instagram рассказал, что недавно к нему на прием пришла пара петербуржцев, которые имеют небольшой семейный бизнес. У предпринимателей есть несколько точек по продаже игрушек в торговых центрах. Горожане заявили о готовности взять на себя ответственность за 100% вакцинацию сотрудников.

«Хочу поддержать их и заявить — при готовности 100% вакцинирования сотрудников, контактирующих с покупателем, можно и нужно поднять вопрос о снятии с них запрета на работу», — цитирует слова депутата «Свое дело плюс».

Ранее Сергей Боярский поддержал Роспотребнадзор и призвал россиян не бояться вакцинации от коронавируса. Жителям страны необходимо сделать выбор в пользу прививки от COVID-19, ведь только так можно противостоять распространению этой опасной инфекции, уверен он.