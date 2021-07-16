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Петербуржцы стали очевидцами песчаной бури на пляже в парке 300-летия
Общество
Петербуржцы стали очевидцами песчаной бури на пляже в парке 300-летия
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 16 июля. Жители Северной столицы сняли на видео пыльную бурю на территории парка 300-летия и выложили его в Сеть.

Черная туча появилась на горизонте вблизи небоскреба Лахта Центр. Сильные порывы ветра мешают лететь стае чаек и поднимают к небу столб из песка и пыли. Облако мешает видимости, люди начинают в спешке покидать пляж. Нетипичное для Петербурга погодное явление зафиксировали в четверг.

Проливные дожди с грозами прошли в Северной столице в этот день. Скорость ветра в момент непогоды достигала 15 метров в секунду. Несмотря на ливень, столбики термометра на территории города не опустились ниже 30 градусов тепла.

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петербург парк 300-летия песчаная буря
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