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Петербуржец зарезал дебошира за избиение сожительницы

  /   Обновлено: 16 июля 2021 12:09
Происшествия
Петербуржец зарезал дебошира за избиение сожительницы
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Санкт-Петербург, 16 июля. Полицейские задержали жителя Северной столицы. Мужчина стал подозреваемым в нанесении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека.

Ночью в дежурную часть поступила информация о поножовщине возле одного из домов на Будапештской улице. Прибывшие по адресу стражи порядка обнаружили двух окровавленных мужчин, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что мужчины, 40 и 45 лет, ночью вели себя слишком шумно. На улицу вышла местная жительница и сделала замечание. Один из дебоширов напал на женщину и избил. За пострадавшую вступился сожитель, который нанес пострадавшим ножевые ранения. Рано утром один из потерпевших скончался.

В Югре пенсионерка расправилась со своим приятелем. Мужчина погиб от ножевых ран за то, что постоянно «объедал» фигурантку, он не работал, продукты не приносил.

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