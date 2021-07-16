Петербуржец зарезал дебошира за избиение сожительницы

Санкт-Петербург, 16 июля. Полицейские задержали жителя Северной столицы. Мужчина стал подозреваемым в нанесении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека.

Ночью в дежурную часть поступила информация о поножовщине возле одного из домов на Будапештской улице. Прибывшие по адресу стражи порядка обнаружили двух окровавленных мужчин, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что мужчины, 40 и 45 лет, ночью вели себя слишком шумно. На улицу вышла местная жительница и сделала замечание. Один из дебоширов напал на женщину и избил. За пострадавшую вступился сожитель, который нанес пострадавшим ножевые ранения. Рано утром один из потерпевших скончался.

В Югре пенсионерка расправилась со своим приятелем. Мужчина погиб от ножевых ран за то, что постоянно «объедал» фигурантку, он не работал, продукты не приносил.