Труп мужчины в полиэтилене обнаружили на балконе петербурженки с деменцией

Санкт-Петербург, 16 июля. Труп мужчины с сильными гнилостными изменениями обнаружили на балконе квартиры в Петродворцовом районе. Тело находилось в полиэтилене под грудой бытового мусора.

На днях 71-летнюю хозяйку жилья доставили в психиатрическую больницу. Врачи диагностировали у пенсионерки возрастную деменцию. После госпитализации в квартиру пожилой женщины пришла ее родственница с целью уборки. Именно она и обнаружила страшную находку.

По данным правоохранителей, труп пролежал на балконе около полугода. Тело неизвестного мужчины передано судмедэкспертам для установления причины и времени смерти. Ведется проверка.

Мумифицированный труп 45-летнего адвоката нашли в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, тело пролежало в квартире не один год.