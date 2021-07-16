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Глава комздрава Петербурга ревакцинировался «Спутником V»

  /   Обновлено: 16 июля 2021 10:12
Общество
Глава комздрава Петербурга ревакцинировался «Спутником V»
pixabay.com

Санкт-Петербург, 16 июля. Начальник комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец сделал повторную прививку от коронавируса.

Для ревакцинации чиновник выбрал российский препарат «Спутник V». У себя в соцсети он также сообщил, что его коллеги также отдали предпочтение этой вакцине.

«Замечу, что все мои заместители в комитете по здравоохранению привиты именно этой вакциной. В связи с особым ажиотажем, который возник в связи с поступлением вакцины «КовиВак"», — отметил Лисовец.

Группа шведских ученых на протяжении года проводила исследование и выяснила срок сохранения антител после легкой формы COVID-19. По их данным, антитела к этой опасной инфекции в организме человека сохраняются на протяжении года.

Недавно в Сочи открылся первый в России пляж, на который допускают только тех, кто может документально подтвердить отсутствие коронавирусной инфекции. Он огорожен и оборудован специальными опознавательными знаками, сообщает «Ридус».

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лисовец коронавирус COVID-19 ревакцинация
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