Глава комздрава Петербурга ревакцинировался «Спутником V»

Санкт-Петербург, 16 июля. Начальник комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец сделал повторную прививку от коронавируса.

Для ревакцинации чиновник выбрал российский препарат «Спутник V». У себя в соцсети он также сообщил, что его коллеги также отдали предпочтение этой вакцине.

«Замечу, что все мои заместители в комитете по здравоохранению привиты именно этой вакциной. В связи с особым ажиотажем, который возник в связи с поступлением вакцины «КовиВак"», — отметил Лисовец.

Группа шведских ученых на протяжении года проводила исследование и выяснила срок сохранения антител после легкой формы COVID-19. По их данным, антитела к этой опасной инфекции в организме человека сохраняются на протяжении года.

Недавно в Сочи открылся первый в России пляж, на который допускают только тех, кто может документально подтвердить отсутствие коронавирусной инфекции. Он огорожен и оборудован специальными опознавательными знаками, сообщает «Ридус».