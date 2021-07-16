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Жители Петродворцового района Петербурга сообщили о граде со штормовым ветром
Общество
Жители Петродворцового района Петербурга сообщили о граде со штормовым ветром
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 16 июля. Начавшийся вчера в Петродворцовом районе Петербурга град побил машины жителей города.

Вчера в некоторых районах города на Неве пошел долгожданный дождь. Местные жители в соцсетях сообщили, что он сопровождался штормовым ветром и градом.

«В Стрельне прошел град с дождем и немного повредил автомобили», — рассказал подписчик VK-сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Синоптики продлили оранжевый уровень погодной опасности в Москве до 17 июля из-за аномальной жары. Период предупреждения будет действовать с 13:00 16 июля до 01:00 17 июля. Аномальную жару в Москве и Подмосковье также подтверждают сведения прогностической карты, представленной на сайте Гидрометцентра.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что похолодание в Петербург придет в конце июля. Однако уже в начале следующей недели столбик термометра в городе не поднимется выше отметки в +20-25 градусов, сообщает «Петербургский дневник».

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погода град машины
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