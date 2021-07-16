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Сотрудники МЧС локализовали пожар в Выборгском районе Петербурга
Происшествия
Сотрудники МЧС локализовали пожар в Выборгском районе Петербурга
Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве

Санкт-Петербург, 16 июля. Пожарная бригада занимается ликвидацией возгорания технического помещения в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в местном управлении МЧС России.

Сообщение на пульт спасателей поступило 16 июля в 03:41 по московскому времени. Возгорание произошло в техническом помещении, которое примыкает к жилому дому. Пожар охватил 30 «квадратов».

Огнеборцам удалось локализовать пожар в 04:03 утра. В результате происшествия пострадавших нет. Ликвидацией огня занимались 4 единицы спецтехники и 20 человек личного состава местного управления МЧС России.

Ранее студент одного из вузов Северной столицы устроил пожар в общежитии. Причиной поступка юноши стала ссора с его возлюбленной девушкой.

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