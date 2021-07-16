Труп человека нашли у воды в петербургском парке 300-летия

Санкт-Петербург, 16 июля. Тело петербуржца обнаружили в воде недалеко от берега Финского залива в Парке 300-летия. На месте инцидента работают правоохранители.

Личность человека, которого нашли на берегу Финского залива в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, устанавливается. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося, сообщают СМИ.

Сотрудники МЧС вытащили из пруда тело петербуржца, который решил искупаться в жару. Прибывшие на место случившегося врачи констатировали смерть молодого человека. Полиция опрашивает возможных очевидцев, детали произошедшего выясняются.