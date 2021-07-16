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Труп человека нашли у воды в петербургском парке 300-летия
Происшествия
Труп человека нашли у воды в петербургском парке 300-летия
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 16 июля. Тело петербуржца обнаружили в воде недалеко от берега Финского залива в Парке 300-летия. На месте инцидента работают правоохранители.

Личность человека, которого нашли на берегу Финского залива в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, устанавливается. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося, сообщают СМИ.

Сотрудники МЧС вытащили из пруда тело петербуржца, который решил искупаться в жару. Прибывшие на место случившегося врачи констатировали смерть молодого человека. Полиция опрашивает возможных очевидцев, детали произошедшего выясняются.

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труп финский залив парк 300-летия
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