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Служебная собака Есения обнаружила пропавшего в Петербурге 12-летнего мальчика

  /   Обновлено: 15 июля 2021 20:42
Общество
Служебная собака Есения обнаружила пропавшего в Петербурге 12-летнего мальчика
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Санкт-Петербург, 15 июля. Овчарка по кличке Есения смогла найти пропавшего ребенка в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.

Служебная собака Есения отыскала 12-летнего мальчика почти за час. В ночь на 15 июля в полицию обратилась женщина 40 лет, которая заявила о пропаже сына. К розыску в СНТ «Электроаппарат» подключился сотрудник кинологической службы с овчаркой Есенией. Мальчик оказался в одной из бытовок садоводства.

«Овчарка по кличке Есения по запаху одежды мальчика взяла след и привела полицейских к бытовке, находящейся на одном из участков того же садоводства. В данной бытовке и был обнаружен мирно спящий ребенок», — говорится в сообщении ГУМВД.

Похожая история произошла в Братске. В местное отделение полиции поступило сообщение, что мальчик семи лет ушел утром на улицу и не вернулся. Найти ребенка помогла немецкая овчарка Гефест. Правоохранители обнаружили ребенка в сопровождении незнакомого мужчины. Оказалось, что он помогал искать мальчику зарядное устройство.

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