Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 21:26
21:25
Весь мир
Пятилетие неудачного путча: что Эрдоган отстоял в 2016 году и к чему он ведет Турцию сейчас
21:24
Политика
Президенты САР и Ирака обсудили взаимоотношения стран
21:24
Политика
Псаки рассказала о сотрудничестве Вашингтона и Москвы по кибербезопасности
21:09
Политика
Публицист Кот рассказал о действиях диверсионных отрядов в России
21:08
Армия
В США раскрыли детали ответа Пентагона на гавайский маневр России
21:07
Шоу-бизнес
Музыкант Сергей Галанин поделился с ФАН воспоминаниями о Петре Мамонове
21:03
Общество
Эксперт рассказала, примет ли Крым рекордные восемь миллионов туристов
21:02
Общество
Звезда «Клана Сопрано» Джеймс Гандольфини едва не заменил Стива Карелла в «Офисе»
21:00
Происшествия
Долги по зарплате привели к возбуждению дела против челябинского застройщика
20:59
Спорт
Аналитик объяснил, почему Евро-2020 стал лучшим турниром Европы в истории
Все новости

Мохаммед Хенни сообщил о необходимом минимуме мечетей в Петербурге

  /   Обновлено: 15 июля 2021 20:47
Общество
Мохаммед Хенни сообщил о необходимом минимуме мечетей в Петербурге
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 15 июля. Необходимый минимум мечетей на территории Санкт-Петербурга равен десяти, считает председатель организации «Духовное управление мусульман Северо-Запада» Мохаммед Хенни.

По мнению Хенни, такая необходимость связана с увеличивающимся с каждым годом количеством соблюдающих предписания религии мусульман.

«Люди возвращаются к соблюдению норм ислама. В период пандемии ничего не изменилось по динамике роста мусульман в городе и по всему северо-западу», — пояснил муфтий.

Во время религиозных праздников у мечетей образовываются массовые скопления. Часто это становится помехой для движения как пешеходов, так и транспортных средств. Этот вопрос можно решить увеличением количества святынь, отметил муфтий на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Мохаммед Хенни сообщил о необходимом минимуме мечетей в Петербурге
wikipedia.org  / A.Savin / FAL

Потребность в строительстве мечетей также связана с обязательной пятничной молитвой, на которую собирается большое количество человек. Санкт-Петербургу необходимы минимум десять святынь, подчеркнул Хенни.

В настоящий момент вопрос увеличения количества зданий с властями не обсуждается, пояснил муфтий. Он выразил надежду на возведение мечети в течение трех лет.

Ранее муфтий рассказал, как в Петербурге отметят Курбан-байрам. Празднование пройдет с коронавирусными ограничениями, уточнил Хенни.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мохаммед Хенни сообщил о необходимом минимуме мечетей в Петербурге
мечеть святыня хенни
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru