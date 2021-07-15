Мохаммед Хенни сообщил о необходимом минимуме мечетей в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июля. Необходимый минимум мечетей на территории Санкт-Петербурга равен десяти, считает председатель организации «Духовное управление мусульман Северо-Запада» Мохаммед Хенни.

По мнению Хенни, такая необходимость связана с увеличивающимся с каждым годом количеством соблюдающих предписания религии мусульман.

«Люди возвращаются к соблюдению норм ислама. В период пандемии ничего не изменилось по динамике роста мусульман в городе и по всему северо-западу», — пояснил муфтий.

Во время религиозных праздников у мечетей образовываются массовые скопления. Часто это становится помехой для движения как пешеходов, так и транспортных средств. Этот вопрос можно решить увеличением количества святынь, отметил муфтий на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

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Потребность в строительстве мечетей также связана с обязательной пятничной молитвой, на которую собирается большое количество человек. Санкт-Петербургу необходимы минимум десять святынь, подчеркнул Хенни.

В настоящий момент вопрос увеличения количества зданий с властями не обсуждается, пояснил муфтий. Он выразил надежду на возведение мечети в течение трех лет.

Ранее муфтий рассказал, как в Петербурге отметят Курбан-байрам. Празднование пройдет с коронавирусными ограничениями, уточнил Хенни.