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Театр «Санкт-Петербургъ Опера» намерен открыть вторую площадку
Общество
Театр «Санкт-Петербургъ Опера» намерен открыть вторую площадку
instagram.com  /  @spboperatheatre

Санкт-Петербург, 15 июля. Руководство «Санкт-Петербургъ Оперы» обратилось к Смольному с просьбой помочь театру с расширением. Учреждение в скором времени может получить вторую сценическую площадку.

Худрук театра «Санкт-Петербургъ Опера» Юрий Александров 15 июля встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Пока все спектакли проходят в особняке барона фон Дервиза, который располагается на Галерной улице. Однако это помещение уже не вмещает всех желающих попасть на постановки — зал вмещает только 170 человек.

Руководитель театра на встрече с Бегловым обсудил возможность расширения «Санкт-Петербургъ Оперы». Глава Санкт-Петербурга поддержал идею о появлении второй площадки. По его словам, учреждение важно оказать помощь, ведь постановки театра являются «ярким художественным событием в жизни города».

Правительство Северной столицы в ближайшее время хочет опробовать новый формат общения главы города с гражданами. Губернатор ответит на вопросы петербуржцев в прямом эфире.

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