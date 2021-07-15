Театр «Санкт-Петербургъ Опера» намерен открыть вторую площадку

Санкт-Петербург, 15 июля. Руководство «Санкт-Петербургъ Оперы» обратилось к Смольному с просьбой помочь театру с расширением. Учреждение в скором времени может получить вторую сценическую площадку.

Худрук театра «Санкт-Петербургъ Опера» Юрий Александров 15 июля встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Пока все спектакли проходят в особняке барона фон Дервиза, который располагается на Галерной улице. Однако это помещение уже не вмещает всех желающих попасть на постановки — зал вмещает только 170 человек.

Руководитель театра на встрече с Бегловым обсудил возможность расширения «Санкт-Петербургъ Оперы». Глава Санкт-Петербурга поддержал идею о появлении второй площадки. По его словам, учреждение важно оказать помощь, ведь постановки театра являются «ярким художественным событием в жизни города».

Правительство Северной столицы в ближайшее время хочет опробовать новый формат общения главы города с гражданами. Губернатор ответит на вопросы петербуржцев в прямом эфире.