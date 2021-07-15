Обитающие в Ленобласти лоси начали строить себе ванны для сна в жару

Санкт-Петербург, 15 июля. Животные, обитающие на территории Ленинградской области, вырывают в болотах ямы для того, чтобы спастись от жары.

Дикие животные страдают от аномального тепла не меньше, чем люди. Факт того, что лоси вырывают себе специальные ванны, отметил биолог Павел Глазков. Сообщение, в котором он описал наблюдения, опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера в 05:00 утра на пересохшем болоте потревожил спящего лося. Лесной великан во мху копытами выбил большую яму и спал прямо в воде. По следам было видно, что в этой специально сделанной водяной кровати лось провел уже не одну ночь!» — написал биолог.

Видео, как молодой лось купается в пруду заповедника Нургуш Кировской области опубликовали в Сети. Животное таким образом спасалось от жары.