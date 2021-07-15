Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 21:26
21:25
Весь мир
Пятилетие неудачного путча: что Эрдоган отстоял в 2016 году и к чему он ведет Турцию сейчас
21:24
Политика
Президенты САР и Ирака обсудили взаимоотношения стран
21:24
Политика
Псаки рассказала о сотрудничестве Вашингтона и Москвы по кибербезопасности
21:09
Политика
Публицист Кот рассказал о действиях диверсионных отрядов в России
21:08
Армия
В США раскрыли детали ответа Пентагона на гавайский маневр России
21:07
Шоу-бизнес
Музыкант Сергей Галанин поделился с ФАН воспоминаниями о Петре Мамонове
21:03
Общество
Эксперт рассказала, примет ли Крым рекордные восемь миллионов туристов
21:02
Общество
Звезда «Клана Сопрано» Джеймс Гандольфини едва не заменил Стива Карелла в «Офисе»
21:00
Происшествия
Долги по зарплате привели к возбуждению дела против челябинского застройщика
20:59
Спорт
Аналитик объяснил, почему Евро-2020 стал лучшим турниром Европы в истории
Все новости

Обитающие в Ленобласти лоси начали строить себе ванны для сна в жару

  /   Обновлено: 15 июля 2021 20:14
Общество
Обитающие в Ленобласти лоси начали строить себе ванны для сна в жару
Каждой твари по паре  /  Павел Глазков

Санкт-Петербург, 15 июля. Животные, обитающие на территории Ленинградской области, вырывают в болотах ямы для того, чтобы спастись от жары.

Дикие животные страдают от аномального тепла не меньше, чем люди. Факт того, что лоси вырывают себе специальные ванны, отметил биолог Павел Глазков. Сообщение, в котором он описал наблюдения, опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера в 05:00 утра на пересохшем болоте потревожил спящего лося. Лесной великан во мху копытами выбил большую яму и спал прямо в воде. По следам было видно, что в этой специально сделанной водяной кровати лось провел уже не одну ночь!» — написал биолог.

Видео, как молодой лось купается в пруду заповедника Нургуш Кировской области опубликовали в Сети. Животное таким образом спасалось от жары.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Обитающие в Ленобласти лоси начали строить себе ванны для сна в жару
ленобласть жара лоси ванны
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru