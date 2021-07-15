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Прокурорская проверка в администрации МО «Сосновая поляна» привела к возбуждению дела

  /   Обновлено: 15 июля 2021 20:11
Происшествия
Прокурорская проверка в администрации МО «Сосновая поляна» привела к возбуждению дела
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета по Калининградской области

Санкт-Петербург, 15 июля. Надзорное ведомство выявило нарушения по итогам проверки администрации МО «Сосновая поляна». Претензии у правоохранителей возникли из-за реализации целевой программы.

Местные власти решили провести концерт в честь Международного женского дня. Для этого зимой прошлого года был заключен контракт с бизнесменом.

Представители заказчика подписали документы и произвели оплату по договору. Прокуратура выяснила, что средства были перечислены бизнесмену при отсутствии бумаг, которые бы подтверждали факт предоставления услуги.

Материалы были направлены в СК, после чего последовало возбуждение дела о превышении полномочий. Кроме того, был задержан глава администрации. Его доставили в здание СК для проведения допроса.

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прокуратура концерт проверка
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