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Роспотребнадзор оценил негативные последствия перегрева воды в Ижоре

  /   Обновлено: 15 июля 2021 19:16
Общество
Роспотребнадзор оценил негативные последствия перегрева воды в Ижоре
Пресс-служба Роспотребнадзора

Санкт-Петербург, 15 июля. Температура воды в реке Ижора превысила норму почти на десять градусов, сообщили сотрудники Росприроднадзора по результатам проведенной проверки.

Аномальная жара стала причиной катастрофических последствий для водоема. Нормой температуры воды в Ижоре для июля считается 18 – 20 градусов, однако сейчас этот показатель составляет 27,8 градуса. Перегрев стал причиной роста и последующего отмирания сине-зеленых водорослей, из-за чего вода приобрела нехарактерный оттенок.

Всплывшие на поверхность воды одноклеточные и многоклеточные организмы можно принять за сброс нянченных стоков. Кроме того, они издают специфический неприятный запах в результате своего разложения. Снижение количества растворенного кислорода в реке сильно повышает риск замора рыбы, констатировали в Росприроднадзоре.

Аномальная жара пришла в Россию летом 2021 года. Погода в стране побила множество температурных рекордов. Столбики термометров будут держаться на высоких отметках до осени, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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