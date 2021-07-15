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Заявки на вакцинацию от COVID-19 иностранцев начали собирать в Санкт-Петербурге
Общество
Заявки на вакцинацию от COVID-19 иностранцев начали собирать в Санкт-Петербурге
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 15 июля. Петербургское агентство медицинского туризма начало собирать заявки от работодателей по количеству иностранных работников, желающих пройти вакцинацию от COVID-19.

Заявки на прививку от коронавирусной инфекции будут приниматься до 20 июля 2021 года включительно. Далее будет согласован график вакцинации совместно с комитетом по здравоохранению города.

Чтобы подготовится к началу прививочной процедуры, власти Северной столицы отправили запрос на поставку 200 тыс. доз «Спутника Лайт» для иностранных жителей и сотрудников. После поступления в Петербург вакцины, подавшие заявки мигранты, будут прикреплены к пунктам, где им сделают укол от SARS-CoV-2. Все будет проходить строго по графику.

МВД России намерено вынести за пределы страны подготовку мигрантами документов для получения патента на работу, говорится в сообщении ведомства. Данная мера позволит исключить проникновение в Россию потенциальных нарушителей. Также это поможет свести к минимуму число незаконных посреднических структур.

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