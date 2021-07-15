Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 19:55
19:50
Общество
Фатьяновский праздник пройдет во Владимирской области с ограничениями
19:49
Спорт
Мостовой рассказал, кто должен возглавить сборную России по футболу
19:48
Происшествия
СК начал проверку после ЧП с яхтами в акватории Финского залива
19:48
Политика
Муфтий северо-запада рассказал о дистанционном праздновании Курбан-байрама в России
19:47
Общество
Волонтеры рассказали о проекте помощи девушкам "Позовите Галю" в Белгороде
19:46
Происшествия
Подросток получил травмы при падении дерева в Подмосковье
19:44
Происшествия
«Двуногий зверь» набросился на машину девушки под Оренбургом
19:42
Политика
В Германии отказались комментировать обращение жителей Омской области к Меркель
19:41
Армия
Британцы испугались стать «половой тряпкой» для России в случае провокаций у Крыма
19:39
Шоу-бизнес
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук шокирован новостью о кончине Петра Мамонова
Все новости

Ветер унес в Финский залив четыре парусника с подростками

  /   Обновлено: 15 июля 2021 19:18
Происшествия
Ветер унес в Финский залив четыре парусника с подростками
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 15 июля. Спасатели помогли юным яхтсменам, которых уносило в Финский залив. Детям ничего не грозило, а помощь потребовалась взрослому мужчине-серферу.

Сотрудники экстренных служб получили сообщение, что на акватории Невской губы четыре парусника уносит в Финский залив. Катера поисково-спасательной службы оперативно отправились к месту происшествия.

Спецоперация прошла успешно. Спасатели сняли с яхт восемь несовершеннолетних. В настоящее время их доставляют на берег.

Ураганный ветер оставил без света и кровли жителей Башкирии. Шквалистый ветер повредил автомобили срывал крыши домов и оставил людей без электричества.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Ветер унес в Финский залив четыре парусника с подростками
петербург яхта спортсмены
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru