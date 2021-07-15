Ветер унес в Финский залив четыре парусника с подростками

Санкт-Петербург, 15 июля. Спасатели помогли юным яхтсменам, которых уносило в Финский залив. Детям ничего не грозило, а помощь потребовалась взрослому мужчине-серферу.

Сотрудники экстренных служб получили сообщение, что на акватории Невской губы четыре парусника уносит в Финский залив. Катера поисково-спасательной службы оперативно отправились к месту происшествия.

Спецоперация прошла успешно. Спасатели сняли с яхт восемь несовершеннолетних. В настоящее время их доставляют на берег.

Ураганный ветер оставил без света и кровли жителей Башкирии. Шквалистый ветер повредил автомобили срывал крыши домов и оставил людей без электричества.