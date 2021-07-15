3. Лучшие постановки Эйфмана покажут в Александринском театре в честь юбилея хореографа

Санкт-Петербург, 15 июля. Народный артист РФ Борис Эйфман отметит свое 75-летие на сцене Александринского театра. К юбилею хореографа готовится гала-концерт.

Как сообщили в пресс-службе театра, с 15 июля стартует показ лучших постановок Эйфмана. Так, 15 и 16 июля будет представлен балет «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана», 17 и 18 июля «Анна Каренина», 19 и 20 июля «Эффект Пигмалиона», а 21 июля — «Роден, ее вечный идол».

В день 75-летия Эйфмана, 22 июля, покажут гала-концерт, состоящий из фрагментов избранных спектаклей хореографа. Эти отрывки продемонстрируют многолетний путь творческого развития артиста. Гостей вечера также ждет выступление воспитанников Академии танца Эйфмана.

Борис Эйфман ранее удостоился звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Фамилия хореографа хорошо известна всем любителям балета.