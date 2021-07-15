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Жителей Петербурга предупредили об аномально жаркой пятнице

  /   Обновлено: 15 июля 2021 17:07
Общество
Жителей Петербурга предупредили об аномально жаркой пятнице
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

, 15 июля. Аномально высокая температура воздуха сохранится в пятницу на территории Санкт-Петербурга, сообщили в региональном МЧС.

По данным синоптиков, в пятницу температура воздуха в Санкт-Петербурге по-прежнему будет высокой. Ожидается, что ее показатели будут на 7–10 градусов выше климатической нормы, добавили в МЧС.

Аномальная жара наблюдается в городе на Неве последние несколько недель. Столбики термометров поднялись до отметки выше 30 градусов тепла. Северная столица побила восемь температурных рекордов с начала лета.

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