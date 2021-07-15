Председатель «Родины» поддержал идею о дополнительных выплатах пенсионерам

Санкт-Петербург, 15 июля. Депутат Госдумы и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев поддержал идею петербургских однопартийцев о дополнительных выплатах пенсионерам.

По словам политика, эта инициатива правильная. Она будет полезна в условиях пандемии коронавируса, когда ситуация у граждан с доходами катастрофическая, и многие родственники не могут оказать поддержку своим родным.

«Мы считаем, первое: государство должно утвердить разовую выплату всем пенсионерам в размере 10 000 рублей. Это позволит хотя бы компенсировать расходы на лекарства. Второе: нужно определить региональные ежемесячные надбавки пенсионерам», — заявил Журавлев.

Депутат подчеркнул, что этот проект особенно касается тех, кто получает пенсионные выплаты ниже 20 тысяч рублей. Журавлев напомнил, что в Москве никто не получает такие маленькие пенсии.

Председатель «Родины» намерен посетить за лето 100 российских городов. Депутату важно знать, чем живут простые граждане.