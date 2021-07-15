Петербуржцы могут привиться препаратом «КовиВак» в 45 пунктах вакцинации

Санкт-Петербург, 15 июля. Российская вакцина от коронавируса «КовиВак» теперь доступна в 45 прививочных пунктах Санкт-Петербурга, сообщили в комздраве Северной столицы.

Очередная партия «КовиВака» в количестве 8580 комплектов доз поступила в город на Неве в минувшие выходные. Препарат доступен в 45 пунктах вакцинации Северной столицы, говорится на сайте городского комитета здравоохранения. Список учреждения для прохождения вакцинации опубликован на официальном сайте Смольного.

«КовиВак» могут выбрать для вакцинации обитателей «Республики кошек» от COVID-19, рассказала основатель учреждения Анна Кондратьева в эфире Медиагруппы «Патриот». Препарат адаптируют специально для животных. Коты болеют коронавирусом, который может привести к летальному исходу.