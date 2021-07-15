Метеорологи не нашли объяснения необычному торнадо в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июля. Необычный столб дыма, похожий на торнадо, сняли на видео в Северной столице. Природа явления пока непонятна.

Очевидец, опубликовавший кадры в социальных сетях, заявил, что столб дыма на самом деле является «мини-торнадо». Комментаторы отметили: подобное не может быть этим явлением.

Федеральное агентство новостей выяснило у метеорологов, что на самом деле попало на видео. Эксперты отметили, что обычно завихрения торнадо образуются прямо под облаками, а затем часть вихревого потока опускается к земле.

«Здесь же визуально облачности нет, поэтому точно определить, что именно спровоцировало такое необычное природное явление в Петербурге, пока не удалось», — рассказали специалисты.

Позже пользователи выложили еще одно видео с места, где предположительно заметили торнадо. На кадрах видно, что природное явление больше похоже на дым от костра, о чем и написали юзеры.

Непогода обрушилась на Московскую область. Образовавшийся на территории региона торнадо назвали «пыльным дьяволом», сообщили специалисты центра погоды «Фобос».