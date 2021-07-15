Юный петербуржец решил искупаться в пруду и утонул

Санкт-Петербург, 15 июля. Сотрудники МЧС выловили труп утонувшего в пруду молодого человека, который захотел искупаться в жару.

Молодой человек решил поплавать в Петербурге и утонул. Тело 20-летнего юноши выловили сотрудники МЧС из пруда на Димитрова.

Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали смерть местного жителя. Сейчас правоохранители выясняют детали случившегося и опрашивают возможных свидетелей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Еще один несчастный случай произошел в Саратовской области. Там местный житель бросился в воду, чтобы спасти тонущую несовершеннолетнюю девочку, однако он не смог этого сделать.