Дегтярев предложил поднять уровень подготовки казачьих отрядов для вступления в Росгвардию

Санкт-Петербург, 15 июля. Главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев заявил о необходимости предоставить казаческим формированиям новый устав и вооружения.

Дегтярев в ходе эфира Медиагруппы «Патриот» обратил внимание на то, что казаки до сих пор вооружены шашками вместо современного оружия. Он отметил, что если они могут стать частью Росгвардии, то бойцы должны соответствовать своим «коллегам». Иначе люди не смогут воспринимать новый статус «дружинников».

Михаил Дегтярев ранее раскритиковал предложение о лишении прав на приобретения оружия для людей с плохим зрением. Он назвал подобное решение необоснованной мерой, пояснив, что носители линз и очков являются большой группой населения, интересы которых необходимо учитывать во время принятия новых поправок.