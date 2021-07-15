Дегтярев заявил о невиновности врача, который признал казанского стрелка здоровым

Санкт-Петербург, 15 июля. Главред журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев высказал свою точку зрения по поводу внесения поправок в закон об оружии после трагедии в Казани.

Татарстан потребовал ужесточить закон об оружии после массового убийства в казанской гимназии. Бывший ученик заведения Ильназ Галявиев атаковал здание, в результате чего погибли девять человек, 23 получили ранения.

Депутаты Госдумы предложили дополнить ограничениями закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Среди озвученных поправок — прохождение дополнительных медицинских обследований перед покупкой оружия. Авторы документа предлагают ввести в закон понятие «медицинские противопоказания к владению оружием». Их перечень определит правительство, а справку, подтверждающую право на получение оружия, можно будет получить только в государственных клиниках. Ответственность за выдачу соответствующих документов будет нести, согласно идее, и медработник.

Главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» выразил мнение, что врач, который признал Галявиева вменяемым, вряд ли виноват в трагедии.

«Не думаю, что это было вина врача с учетом географии, Татария, Казань — там очень строго все», — подчеркнул спикер.

Дегтярев отметил, что в российском обществе формируется боязнь к вооруженному человеку. Этим и обусловлено особое внимание к вопросу о приобретении оружия.

«Вооруженный человек — это не страшно, не плохо, это охотник, это защита страны, защита семьи. В этом направлении развить тему нужно», — считает Михаил Дегтярев.

Президент России Владимир Путин ранее одобрил закон, согласно которому ужесточаются правила выдачи лицензии на огнестрельное оружие.