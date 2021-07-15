Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 15:19
15:18
Шоу-бизнес
ФАН узнал, почему Заворотнюк подарила их с Петром Чернышевым дом маме
15:17
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана заявил о необходимости возобновления диалога по плотине Хидасэ
15:16
Общество
Главред журнала «Калашников» Дегтярев поддержал ужесточение наказания за утерю оружия
15:15
Происшествия
Петербуржца лишили денег и фотоаппарата на Политехнической
15:15
Общество
Олег Сенцов отказался снимать кино при действующей украинской власти
15:14
Общество
Администрацию Аксайского района возглавил бывший куратор донских казаков
15:12
Общество
Дожди затопили взлетно-посадочную полосу в Шереметьево
15:08
Экономика
Центробанк России ожидает стабилизации инфляции в этом году
15:08
Происшествия
Зараженный коронавирусом мужчина поплатился за проживание в московском хостеле
15:07
Общество
Назван способ определить одинокую женщину по одежде
Все новости

Мужчина пожаловался на кражу дорогих очков из каршерингового авто

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:25
Происшествия
Мужчина пожаловался на кражу дорогих очков из каршерингового авто
pixabay.com

Санкт-Петербург, 15 июля. Житель города обратился в полицию и рассказал, что оставил очки в автомобиле каршеринга, после чего они пропали. Сумму ущерба пострадавший оценил в 4,5 тыс. рублей.

Заявитель уточнил, что решил воспользоваться каршерингом и, когда доехал до места назначения, вышел из авто и оставил в нем аксессуар. Когда он обнаружил пропажу, то позвонил в службу поддержки. Представители сервиса сообщили, что автомобилем после него пользовался только один человек.

Машину сняли с рейса, чтобы клиент мог осмотреть ее и забрать потерянную вещь. Очков в салоне не оказалось. Сейчас полицейские разбираются в деталях случившегося, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Еще одно происшествие с каршерингом произошло в Петербурге. Пьяный водитель протаранил остановку на Савушкина.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мужчина пожаловался на кражу дорогих очков из каршерингового авто
петербург очки каршеринг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru