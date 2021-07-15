Мужчина пожаловался на кражу дорогих очков из каршерингового авто

Санкт-Петербург, 15 июля. Житель города обратился в полицию и рассказал, что оставил очки в автомобиле каршеринга, после чего они пропали. Сумму ущерба пострадавший оценил в 4,5 тыс. рублей.

Заявитель уточнил, что решил воспользоваться каршерингом и, когда доехал до места назначения, вышел из авто и оставил в нем аксессуар. Когда он обнаружил пропажу, то позвонил в службу поддержки. Представители сервиса сообщили, что автомобилем после него пользовался только один человек.

Машину сняли с рейса, чтобы клиент мог осмотреть ее и забрать потерянную вещь. Очков в салоне не оказалось. Сейчас полицейские разбираются в деталях случившегося, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Еще одно происшествие с каршерингом произошло в Петербурге. Пьяный водитель протаранил остановку на Савушкина.