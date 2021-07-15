Петербургские следователи провели обыск в администрации МО «Сосновая поляна»

Санкт-Петербург, 15 июля. Правоохранители увезли на допрос главу администрации МО «Сосновая поляна» Максима Бабаева. В настоящее время он находится в СК Красносельского района, сообщает источник ФАН.

Стражи порядка завершили обыск в муниципальном совете. В настоящее время они покидают здание. Повод для проведения следственных мероприятий пока неизвестен.

В среду полиция задержала пятерых подозреваемых в краже майнингового оборудования в Иркутске. Ущерб от действий злоумышленников составил 6 млн рублей.