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Петербургские следователи провели обыск в администрации МО «Сосновая поляна»

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:09
Происшествия
Петербургские следователи провели обыск в администрации МО «Сосновая поляна»
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 15 июля. Правоохранители увезли на допрос главу администрации МО «Сосновая поляна» Максима Бабаева. В настоящее время он находится в СК Красносельского района, сообщает источник ФАН.

Стражи порядка завершили обыск в муниципальном совете. В настоящее время они покидают здание. Повод для проведения следственных мероприятий пока неизвестен.

В среду полиция задержала пятерых подозреваемых в краже майнингового оборудования в Иркутске. Ущерб от действий злоумышленников составил 6 млн рублей.

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петербург обыск сосновая поляна
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