Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 15:19
15:18
Шоу-бизнес
ФАН узнал, почему Заворотнюк подарила их с Петром Чернышевым дом маме
15:17
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана заявил о необходимости возобновления диалога по плотине Хидасэ
15:16
Общество
Главред журнала «Калашников» Дегтярев поддержал ужесточение наказания за утерю оружия
15:15
Происшествия
Петербуржца лишили денег и фотоаппарата на Политехнической
15:15
Общество
Олег Сенцов отказался снимать кино при действующей украинской власти
15:14
Общество
Администрацию Аксайского района возглавил бывший куратор донских казаков
15:12
Общество
Дожди затопили взлетно-посадочную полосу в Шереметьево
15:08
Экономика
Центробанк России ожидает стабилизации инфляции в этом году
15:08
Происшествия
Зараженный коронавирусом мужчина поплатился за проживание в московском хостеле
15:07
Общество
Назван способ определить одинокую женщину по одежде
Все новости

Петербуржцам рассказали, как живут коты Эрмитажа после выхода на пенсию

  /   Обновлено: 15 июля 2021 15:17
Общество
Петербуржцам рассказали, как живут коты Эрмитажа после выхода на пенсию
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 15 июля. Взрослые коты, которые из-за возраста не могут больше работать в Эрмитаже, отправляются на пенсию в котокафе, рассказала основатель «Республики котов» Анна Кондратьева.

Идея открыть Музей кошки пришла к Анне Кондратьевой около 11 лет назад. Первое время заведение функционировало на базе ветеринарной клиники во Всеволжске. Спустя некоторое время его руководители приняли решение организовать «витрину» для пристройства домашних животных, добавила Кондратьева в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

«Мы попробовали сделать первое котокафе как альтернативу приюту, место, где человек может прийти, посмотреть на котиков, влюбиться и забрать к себе. За годы работы ветеринарным врачом я поняла, что лечить котов — здорово, но очень часто им после лечения некуда идти», — отметила она.

Чуть позже основатели котокафе заключили соглашение с Эрмитажем. Музей на постоянной основе начал передавать им котов, которые вышли на пенсию.

Петербуржцам рассказали, как живут коты Эрмитажа после выхода на пенсию
shutterstock.com  / Petr Ya

«Эрмитаж заботиться о котах. Он является амбассадором кошачьего движения, не только в Петербурге, но и в России. Мы стараемся найти котам-пенсионерам новый дом, так как они уже больше нуждаются в ласке и тепле», — пояснила она.

Кондратьева также добавила, что является ветеринарным врачом Эрмитажа. Ежегодно она проводит тщательный осмотр и диспансеризацию всех четверолапых, которые живут в музее.

Петербуржцам рассказали, как живут коты Эрмитажа после выхода на пенсию
Федеральное агентство новостей  / Перегудов Роман

Котокафе, которое на сегодняшний день функционирует в Петербурге, не является приютом для животных, отметила Кондратьева. Для того чтобы кот попал в их заведение, он должен быть полностью безопасным. Прежде чем стать жителем «Республики котов», каждый четверолапый проходит двукратную вакцинацию, кастрацию и тестирование на инфекции, добавила она.

Во время пресс-конференции Анна Кондратьева также рассказала о том, как гуманное обращение с животными помогает милосердно относиться к людям. Помимо этого она ответила на вопрос, можно ли назвать котокафе успешным проектом.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербуржцам рассказали, как живут коты Эрмитажа после выхода на пенсию
эрмитаж кондратьева хорошие новости россии Республика котов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru