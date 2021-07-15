Петербуржцам рассказали, как живут коты Эрмитажа после выхода на пенсию

Санкт-Петербург, 15 июля. Взрослые коты, которые из-за возраста не могут больше работать в Эрмитаже, отправляются на пенсию в котокафе, рассказала основатель «Республики котов» Анна Кондратьева.

Идея открыть Музей кошки пришла к Анне Кондратьевой около 11 лет назад. Первое время заведение функционировало на базе ветеринарной клиники во Всеволжске. Спустя некоторое время его руководители приняли решение организовать «витрину» для пристройства домашних животных, добавила Кондратьева в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

«Мы попробовали сделать первое котокафе как альтернативу приюту, место, где человек может прийти, посмотреть на котиков, влюбиться и забрать к себе. За годы работы ветеринарным врачом я поняла, что лечить котов — здорово, но очень часто им после лечения некуда идти», — отметила она.

Чуть позже основатели котокафе заключили соглашение с Эрмитажем. Музей на постоянной основе начал передавать им котов, которые вышли на пенсию.

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«Эрмитаж заботиться о котах. Он является амбассадором кошачьего движения, не только в Петербурге, но и в России. Мы стараемся найти котам-пенсионерам новый дом, так как они уже больше нуждаются в ласке и тепле», — пояснила она.

Кондратьева также добавила, что является ветеринарным врачом Эрмитажа. Ежегодно она проводит тщательный осмотр и диспансеризацию всех четверолапых, которые живут в музее.

Федеральное агентство новостей / Перегудов Роман

Котокафе, которое на сегодняшний день функционирует в Петербурге, не является приютом для животных, отметила Кондратьева. Для того чтобы кот попал в их заведение, он должен быть полностью безопасным. Прежде чем стать жителем «Республики котов», каждый четверолапый проходит двукратную вакцинацию, кастрацию и тестирование на инфекции, добавила она.

Во время пресс-конференции Анна Кондратьева также рассказала о том, как гуманное обращение с животными помогает милосердно относиться к людям. Помимо этого она ответила на вопрос, можно ли назвать котокафе успешным проектом.