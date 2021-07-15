Доцент СПбГУ лишился более 100 тыс. рублей после «покупки» авиабилетов

Санкт-Петербург, 15 июля. Полицейские возбудили уголовное дело по факту крупной кражи. С заявлением в полицию обратился 38-летний доцент СПбГУ.

По словам пострадавшего, деньги у него украли аферисты, используя интернет-ресурс. Сумму ущерба он оценил почти в 144 тыс. рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Заявитель рассказал, что поздно вечером пытался купить билеты в Черногорию. Он зашел на сайт, название которого было похожим на наименование крупной авиакомпании. Затем его «перекинуло» на другую страницу. Пострадавший ввел личные данные и номер банковской карты. Ему пришло уведомление о списании денег, но ничего не произошло. Доцент еще два раза повторил покупку, в результате чего последовали три списания со счета, но уведомлений об этом не было. Лишившись средств, мужчина обнаружил, что билеты на почту не пришли, а сайт перестал функционировать.

Житель Санкт-Петербурга пытался купить кондиционер, но нарвался на аферистов. Ущерб превысил 23 тысяч рублей.