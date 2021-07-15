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Почти 40 тысяч петербуржцев сдали ПЦР-тест на коронавирус за последние сутки
Общество
Почти 40 тысяч петербуржцев сдали ПЦР-тест на коронавирус за последние сутки
pixabay.com

Санкт-Петербург, 15 июля. Тесты на наличие коронавирусной инфекции сделали в Петербурге за минувшие сутки около 40 тыс. человек. Увеличилось и количество обращений по номеру «122».

В единой региональной информационно-справочной службе по вопросам коронавируса отмечают рост активности горожан. За последние сутки поступило более 25 тыс. звонков, связанных с коронавирусом. Количество людей, сдавших тесты, также увеличивается каждый день.

Буквально за сутки количество людей, сдавших тест, выросло на 3,5 тыс. человек. Всего с начала пандемии в городе было проведено более 9,5 млн тестов. Растет и темп вакцинации. По данным на 14 июля, в Петербурге уже более 1 млн привитых жителей.

В Совете Федерации РФ было предложено сделать ПЦР-тесты бесплатными для россиян. Для какой категории это нововведение может стать актуальным, рассказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

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вакцинация коронавирус пцр-тест
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