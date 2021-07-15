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Труп избитого наркомана нашли на газоне в Невском районе Петербурга
Происшествия
Труп избитого наркомана нашли на газоне в Невском районе Петербурга
Невские Новости

Санкт-Петербург, 15 июля. Мертвого мужчину с многочисленными гематомами обнаружили посреди улицы на Искровском проспекте. Полиция установила, что он состоял на учете в наркологическом диспансере.

Погибшим оказался 40-летний житель Северной столицы. При осмотре тела внешние признаки насильственной смерти не зафиксировали, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По словам отца умершего, сын нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками. Труп отправлен в морг для установления точной причины смерти.

Под Воронежем в камышах нашли труп женщины. Точная причина ее смерти устанавливается.

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труп смерть наркоман
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