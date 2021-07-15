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Манифест о необходимости вакцинации от коронавируса записали в Петербурге

  /   Обновлено: 15 июля 2021 11:56
Общество
Манифест о необходимости вакцинации от коронавируса записали в Петербурге
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 15 июля. Врачи Северной столицы записали видео с призывом пройти вакцинацию от коронавируса. Ролик опубликовали на официальной странице комитета по здравоохранению во «ВКонтакте».

Жители Петербурга ежедневно выходят на улицу без защитных масок и не соблюдают социальную дистанцию. Такое поведение горожан ставит под угрозу здоровье и безопасность окружающих, обратили внимание медики в своем видеообращении. Участники манифеста заявили о намерении продолжать выполнение своей работы и призвали горожан помочь им в борьбе с распространением заболевания.

«Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники, и без вашей помощи нам не справиться», — сказали врачи.

Вакцинация от коронавируса способна победить пандемию коронавируса. Прививочные пункты Северной столицы ежедневно принимают тысячи горожан. Около 28 тыс. жителей Петербурга сделали прививку от COVID-19 за минувшие сутки.

Распространение коронавируса может привести к появлению суперштамма, устойчивого к любым медикаментам. Вакцинация от COVID-19 предотвращает циркуляцию вируса и образование новых разновидностей заболевания, объяснил эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

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