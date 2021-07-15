Наркоман впал в кому возле петербургской гостиницы

Санкт-Петербург, 15 июля. Полицейские Северной столицы проводят проверку по факту отравления 26-летнего мужчины. Он находится в тяжелом состоянии.

Врачи направили телефонограмму в дежурную часть, где рассказали о госпитализации пациента. Мужчине диагностировано острое отравление метадоном, он находится в коме, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Стражи порядка опросили администратора гостиницы на проспекте Большевиков. Женщина рассказала, что вышла ночью подышать и обратила внимание на стоявшего рядом гражданина. Тому внезапно стало плохо. С ним была девушка, но она ушла сразу после того, как мужчину забрала скорая.

Житель Северной столицы был обнаружен без сознания в салоне автомобиля. Мужчина принял психотропное вещество.