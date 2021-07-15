Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 12:15
12:12
Происшествия
Злоумышленница возле подъезда украла у пожилой петербурженки более 50 тыс. рублей
12:11
Общество
МВД выступило за отмену обязательного техосмотра для легковых авто в России
12:10
Общество
Клещей с энцефалитом нашли в 13 районах Нижегородской области
12:09
Политика
«Талибан» предложил Афганистану перемирие в обмен на выдачу заключенных
12:09
Весь мир
В США выпустили боевой пистолет в виде детского конструктора Lego
12:06
Происшествия
Жестокое убийство пенсионеров на Кубани держит в страхе всю станицу
12:05
Армия
Sohu: «дырявая королева» из Британии стала мишенью для российских «Кинжалов»
12:02
Общество
Губернатор Самарской области отреагировал на скандал с проектом памятника Головкину
12:02
Шоу-бизнес
Тулупова устроила Шепелеву сцену ревности из-за фото раздетой девушки
12:00
Общество
Нагорный парк Барнаула примет участие в конкурсе от National Geographic Traveler
Все новости

В массовом ДТП на КАД возле Янино пострадал человек
Происшествия
В массовом ДТП на КАД возле Янино пострадал человек
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 15 июля. Крупная авария с участием четырех машин произошла рано утром на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. Полиции предстоит установить виновника случившегося.

Столкновение нескольких авто произошло на 44 километре внутренней КАД. Участники аварии получили сильные повреждения. У такси снесена передняя часть автомобиля, у иномарки «Шкода» — задняя.

Накануне женщина пострадала в ДТП на севере столицы, сообщало РИАМО. Водитель «ВАЗ» остановился из-за технической неисправности в крайней левой полосе. После этого в него врезался водитель Range Rover, который двигался в той же полосе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В массовом ДТП на КАД возле Янино пострадал человек
дтп авария кад
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru