В массовом ДТП на КАД возле Янино пострадал человек

Санкт-Петербург, 15 июля. Крупная авария с участием четырех машин произошла рано утром на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. Полиции предстоит установить виновника случившегося.

Столкновение нескольких авто произошло на 44 километре внутренней КАД. Участники аварии получили сильные повреждения. У такси снесена передняя часть автомобиля, у иномарки «Шкода» — задняя.

Накануне женщина пострадала в ДТП на севере столицы, сообщало РИАМО. Водитель «ВАЗ» остановился из-за технической неисправности в крайней левой полосе. После этого в него врезался водитель Range Rover, который двигался в той же полосе.