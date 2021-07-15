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Вступившийся за дочь петербуржец стал фигурантом уголовного дела
Происшествия
Вступившийся за дочь петербуржец стал фигурантом уголовного дела
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Санкт-Петербург, 15 июля. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемым стал житель Купчина, он избил обидчика дочери.

Бригада скорой помощи увезла 54-летнего мужчину в тяжелом состоянии от жилого дома по Купчинской улице. Врачи диагностировали у него переломы ребер и открытую черепно-мозговую травму.

На следующий день явку с повинной принес в отдел 66-летний местный житель. Он пояснил, что шел по тропинке с дочерью и маленьким внуком. Они встретили нетрезвого мужчину, который нелестно отозвался о матери ребенка.

Отец решил заступиться за дочь и ударил обидчика тростью по голове. После получения результатов судебно-медицинской экспертизы было принято решение о возбуждении уголовного дела.

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