Вступившийся за дочь петербуржец стал фигурантом уголовного дела

Санкт-Петербург, 15 июля. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемым стал житель Купчина, он избил обидчика дочери.

Бригада скорой помощи увезла 54-летнего мужчину в тяжелом состоянии от жилого дома по Купчинской улице. Врачи диагностировали у него переломы ребер и открытую черепно-мозговую травму.

На следующий день явку с повинной принес в отдел 66-летний местный житель. Он пояснил, что шел по тропинке с дочерью и маленьким внуком. Они встретили нетрезвого мужчину, который нелестно отозвался о матери ребенка.

Отец решил заступиться за дочь и ударил обидчика тростью по голове. После получения результатов судебно-медицинской экспертизы было принято решение о возбуждении уголовного дела.