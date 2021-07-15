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Полиция Петербурга нашла кровь на месте кражи смартфонов на 700 тыс. рублей

  /   Обновлено: 15 июля 2021 11:05
Происшествия
Полиция Петербурга нашла кровь на месте кражи смартфонов на 700 тыс. рублей
Prt Scr youtube.com  /  Мобильный придира

Санкт-Петербург, 15 июля. Полицейские проводят проверку по факту заявления о краже почти на 700 тысяч рублей. Добычей злоумышленника стали смартфоны разных моделей, включая новые iPhone.

В отделение полиции обратился менеджер по безопасности крупной компании. Он заявил о краже, отметив, что преступник пробрался на склад, повредив ограждение, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

На месте кражи полицейские обнаружили следы обуви и окровавленный тампон.

В Москве от рук вора пострадали владельцы ювелирного магазина. Он похитил товар на миллион рублей.

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кража телефон склад
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