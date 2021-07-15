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Петербург обновил восьмой температурный рекорд с начала лета

  /   Обновлено: 15 июля 2021 10:31
Общество
Петербург обновил восьмой температурный рекорд с начала лета
pixabay.com  /  geralt

Санкт-Петербург, 15 июля. Восьмой с начала лета температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в соцсети Facebook.

Накануне воздух в Северной столице прогрелся до +32,8 градуса, что на 0,3°С выше предудущего рекорда, который был установлен 14 июля 2010 года. Во второй половине дня 15 числа в Петербурге ожидаются грозы и дожди.

Погода в регионе находится под влиянием антициклона. Осадки не принесут в мегаполис похолодания. Столбики термометров в дневное время покажут до +33 градусов.

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