Петербург обновил восьмой температурный рекорд с начала лета

Санкт-Петербург, 15 июля. Восьмой с начала лета температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в соцсети Facebook.

Накануне воздух в Северной столице прогрелся до +32,8 градуса, что на 0,3°С выше предудущего рекорда, который был установлен 14 июля 2010 года. Во второй половине дня 15 числа в Петербурге ожидаются грозы и дожди.

Погода в регионе находится под влиянием антициклона. Осадки не принесут в мегаполис похолодания. Столбики термометров в дневное время покажут до +33 градусов.