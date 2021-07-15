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Жителей Петербурга предупредили о ливнях и грозах 15 июля
Общество
Жителей Петербурга предупредили о ливнях и грозах 15 июля
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Санкт-Петербург, 15 июля. Кратковременные дожди и грозы обещают в некоторых районах Петербурга, заявили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, ночью воздух в городе прогреется до +22...+24 градусов. В дневное время столбик термометра поднимется до показателя в +31...+33 градуса.

«Прогнозируемый в городе дождь не добавит прохлады. Атмосферное давление будет плавно понижаться», — добавили метеорологи.

Аномально жаркая погода в Петербурге может стать причиной гибели рыб, обитающих в городских водоемах. Дело в том, что вода в Неве прогрелась до +25 градусов.

В следующие два дня, 16 и 17 июля, по данным синоптиков, в регионе сохранится жаркая погода: ночью столбик термометра будет опускаться в некоторых районах до +16 градусов, днем воздух прогреется до +32. Ливни и грозы область в эти дни не покинут, пишет «Петербургский дневник».

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