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Молодой человек выпал с девятого этажа в Петербурге
Происшествия
Молодой человек выпал с девятого этажа в Петербурге
Невские Новости  /  Александра Лашко

Санкт-Петербург, 15 июля. Молодой человек насмерть разбился в Санкт-Петербурге. Он выпал с девятого этажа.

Происшествие произошло 15 июля в Московском районе. Сообщается, что на спине погибшего находился рюкзак.

Местные жители нашли тело молодого петербуржца на асфальте. Очевидцы сообщили, что он выпал с девятого этажа многоквартирного дома. Сейчас на месте инцидента трудятся правоохранители и медики. Им предстоит узнать детали трагедии и возраст погибшего.

Недавно пятилетний петербуржец разбился при падении с седьмого этажа. Во время происшествия мама мальчика и ее сожитель находились дома.

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