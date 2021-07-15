Молодой человек выпал с девятого этажа в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июля. Молодой человек насмерть разбился в Санкт-Петербурге. Он выпал с девятого этажа.

Происшествие произошло 15 июля в Московском районе. Сообщается, что на спине погибшего находился рюкзак.

Местные жители нашли тело молодого петербуржца на асфальте. Очевидцы сообщили, что он выпал с девятого этажа многоквартирного дома. Сейчас на месте инцидента трудятся правоохранители и медики. Им предстоит узнать детали трагедии и возраст погибшего.

Недавно пятилетний петербуржец разбился при падении с седьмого этажа. Во время происшествия мама мальчика и ее сожитель находились дома.