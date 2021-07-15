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Старинную икону обнаружили под слоем краски на фасаде богадельни в Петербурге
Общество
Старинную икону обнаружили под слоем краски на фасаде богадельни в Петербурге
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Санкт-Петербург, 15 июля. На Васильевском острове промышленный альпинист, укрывавший лепнину, под слоем краски обнаружил иконописное изображение святых Захарии и Елизаветы, сделанных в виде мозаики.

На фасаде Елизаветинской богадельни Елисеевых начала шелушиться краска. Под ней обнажилась мозаичная кладка в виде святой картины 1905 года.

Выяснилось, что произведение искусства было закрашено примерно сто лет назад. Кусочки плитки хорошо сохранились под слоем краски. Специалистам практически удалось вернуть иконе первозданный вид.

Ранее сообщалось, что в Петербурге некоторые газоны не смогли пережить аномальную жару и отсутствие дождей.

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