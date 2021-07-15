Старинную икону обнаружили под слоем краски на фасаде богадельни в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июля. На Васильевском острове промышленный альпинист, укрывавший лепнину, под слоем краски обнаружил иконописное изображение святых Захарии и Елизаветы, сделанных в виде мозаики.

На фасаде Елизаветинской богадельни Елисеевых начала шелушиться краска. Под ней обнажилась мозаичная кладка в виде святой картины 1905 года.

Выяснилось, что произведение искусства было закрашено примерно сто лет назад. Кусочки плитки хорошо сохранились под слоем краски. Специалистам практически удалось вернуть иконе первозданный вид.

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