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Находившихся в федеральном розыске мужчин задержали в аэропорту Петербурга
Происшествия
Находившихся в федеральном розыске мужчин задержали в аэропорту Петербурга
 /  пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Санкт-Петербург, 15 июля. Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемых в мошенничестве и махинациях с поддельными документами мужчин в аэропорту Пулково в Петербурге.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. В аэропорту заметили 25-летнего петербуржца, подозреваемого в мошенничестве. Он скрывался от судебных приставов несколько дней и хотел уехать во Владикавказ.

Второй задержанный — 34-летний уроженец Узбекистана. Мужчина с 2017 года уклонялся от отбывания наказания за приобретение, хранение, перевозку или сбыт поддельных документов. Сотрудники транспортной полиции передали обоих злоумышленников инициаторам розыска.

Недавно стало известно, что полиция разыскивает 31-летнего уроженца Азербайджана, который подозревается в изнасиловании петербурженки в Колпине.

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пулково мошенничество аэропорт
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