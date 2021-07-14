Движение в центре Петербурга перекроют из-за Дня ВМФ

Санкт-Петербург, 14 июля. Движение транспорта перекроют в центре Санкт-Петербурга из-за трансляции парада на День Военно-Морского Флота.

Трансляция парада состоится 17 июля. Движение на Адмиралтейском проезде перекроют с 00:00 17 июля до 21:00 28 июля. До 06:00 29 июля будет закрыта для автомобилей Адмиралтейская набережная. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти Севастополя ранее приняли решение не проводить часть массовых мероприятий на День ВМФ, который отмечается 25 июня. Это связано с распространением коронавирусной инфекции. Сообщение поступило от пресс-службы Черноморского флота.