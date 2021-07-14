Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 20:55
20:52
Шоу-бизнес
Суд отклонил иск Анастасии Макеевой против экс-жены Романа Малькова
20:50
Шоу-бизнес
Третий муж Аллы Пугачевой отреагировал на новость о смерти Стефановича
20:44
Общество
Движение в центре Петербурга перекроют из-за Дня ВМФ
20:43
Общество
Эксперты обсудили варианты решения проблем малого и среднего бизнеса в Петербурге
20:43
Общество
В год 800-летия Нижнего Новгорода по его улицам начнут курсировать ретро-трамваи
20:42
Весь мир
Роухани заявил о способности Ирана повысить уровень обогащения урана до 90%
20:41
Шоу-бизнес
Погребняк и Тюльпанова помогают наладить жизнь бывшему заключенному
20:40
Происшествия
Прокуратура Москвы направит апелляцию на приговор Эдварда Била
20:37
Общество
Последние пять машин разыграли среди привившихся от коронавируса москвичей
20:37
Весь мир
Премьер Ливана представил президенту состав кабмина, одобренный Францией
Все новости

Движение в центре Петербурга перекроют из-за Дня ВМФ

  /   Обновлено: 14 июля 2021 20:50
Общество
Движение в центре Петербурга перекроют из-за Дня ВМФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 14 июля. Движение транспорта перекроют в центре Санкт-Петербурга из-за трансляции парада на День Военно-Морского Флота.

Трансляция парада состоится 17 июля. Движение на Адмиралтейском проезде перекроют с 00:00 17 июля до 21:00 28 июля. До 06:00 29 июля будет закрыта для автомобилей Адмиралтейская набережная. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти Севастополя ранее приняли решение не проводить часть массовых мероприятий на День ВМФ, который отмечается 25 июня. Это связано с распространением коронавирусной инфекции. Сообщение поступило от пресс-службы Черноморского флота.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Движение в центре Петербурга перекроют из-за Дня ВМФ
вмф парад движение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru