Газоны в Петербурге пожелтели из-за жары

Санкт-Петербург, 14 июля. Некоторые газоны Петербурга не смогли пережить аномальную жару и отсутствие дождей. От выгорания их можно было спасти регулярным поливом.

Регулярный полив растений в Северной столице начался 18 июня, рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству изданию «Невские новости». Регламент не предусматривает полив газонов — он распространяется на растения, цветы и цветочные композиции. На данный момент растение поливают в утреннее и вечернее время. Полив контролируют специалисты Центра комплексного благоустройства.

По регламенту, водой обеспечивают молодые деревья и кустарники 20 раз за сезон, цветники — 60 раз, а вертикальное озеленение — 80 раз. В комитете по благоустройству отметили, что полив газонов осуществляется лишь при проведении их ремонта или формировании новых газонов.

Ранее сообщалось, что в связи с аномальной жарой, в Петербурге станут чаще поливать улицы. Такие меры помогут охладить дорожные покрытия и освежить воздух.