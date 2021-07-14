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Газоны в Петербурге пожелтели из-за жары
Общество
Газоны в Петербурге пожелтели из-за жары
Невские Новости

Санкт-Петербург, 14 июля. Некоторые газоны Петербурга не смогли пережить аномальную жару и отсутствие дождей. От выгорания их можно было спасти регулярным поливом.

Регулярный полив растений в Северной столице начался 18 июня, рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству изданию «Невские новости». Регламент не предусматривает полив газонов — он распространяется на растения, цветы и цветочные композиции. На данный момент растение поливают в утреннее и вечернее время. Полив контролируют специалисты Центра комплексного благоустройства.

По регламенту, водой обеспечивают молодые деревья и кустарники 20 раз за сезон, цветники — 60 раз, а вертикальное озеленение — 80 раз. В комитете по благоустройству отметили, что полив газонов осуществляется лишь при проведении их ремонта или формировании новых газонов.

Ранее сообщалось, что в связи с аномальной жарой, в Петербурге станут чаще поливать улицы. Такие меры помогут охладить дорожные покрытия и освежить воздух.

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